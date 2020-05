Redmi pokazuje monitor Redmi Display 1A

Właściwie każda licząca się chińska marka musi posiadać swoje produkty w każdym możliwym segmencie elektroniki. Telefony, laptopy, monitory, powerbanki, telewizory... Należący do Xiaomi Redmi nie jest wyjątkiem. Ogłosił on monitor Redmi Display 1A

Redmi wcześniej był podmarką Xiaomi, teraz jednak jest przynajmniej oficjalnie osobną marką. Zaprezentowała ona teraz swój własny monitor Redmi Display 1A. Ma on przekątną 23,8 cala i rozdzielczość 1920 x 1080. Wyświetlacz to LCD IPS, a maksymalna jasność sięga 250 nitów. Chińczycy zachwalają, że bez problemu może on służyć do pracy z wieloma monitorami naraz, ma on bowiem bardzo wąskie ramki boczne - tylko 7,3 mm.

W kwestii portów Redmi pomyślał o budżetowym kliencie, który jest przecież docelowy dla tego urządzenia. Nie zabraknie w takim razie ani HDMI, ani starszego VGA. Monitor nie jest drogi, wyceniono go na 599 juanów, czyli około 336 złotych. W pierwszej kolejności produkt dostępny jest oczywiście na terenie Chin, gdzie właśnie ruszyła przedsprzedaż. Nie zmienia to jednak oczywiście faktu, że dla Redmi (tak samo jak dla całego Xiaomi) priorytetowym ma pozostać rynek smartfonów.

Źródło tekstu: gsmarena