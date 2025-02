Redmi Pad Pro w świetnej promocji. Będzie Twój za 773,53 zł

Jego standardowa cena to 1399 złotych. Jednak przy zakupie z AliExpress można ją obniżyć do zaledwie 773,53 złotych i to przy wysyłce z Niemiec. Tym samym mamy do czynienia z chyba najlepiej wycenionym tabletem na rynku .

Redmi Pad Pro

To nie jest po prostu tani tablet, a prawdziwa bestia. Oferuje on 12,1-calowy ekran o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i szybkości odświeżania 120 Hz. Jego sercem jest natomiast Snapdragon 7s Gen 2, czyli niezwykle wydajny układ. Wspiera go 6 GB RAM, natomiast na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB. Jego bateria to ogniwo 10 000 mAh, co przekłada się na bardzo długą pracę urządzenia. Dodatkowo można ją naładować z mocą do 33 W. To wszystko, plus jego cena 773,53 zł sprawia, że trudno przejść obok niego obojętnie.