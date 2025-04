Redmi Note 14 5G kupisz dziś taniej, niż wariant 4G, ale musisz być szybki

Redmi Note 14 to stosunkowo świeża rodzina smartfonów. Jej najniższy model, czyli wariant 4G 8 GB można kupić na promocji za jedyne 749 złotych, chociaż jego standardowa cena jest zauważalnie wyższa. Tak się jednak składa, że w tej samej kwocie można wyrwać już Redmi Note 14 5G , co jest o wiele lepszym wyborem.

Redmi Note 14 5G

I to nie tylko z uwagi na obsługę sieci 5G. Otóż producent w jego wypadku postawił na znacznie mocniejszy układ Dimensity 7025 Ultra. Tego wspiera 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Nie zawodzi także wyświetlacz. Jest to 6,67-calowy panel Full HD+ wykonany w technologii AMOLED. Główny aparat Redmi Note 14 5G oferuje rozdzielczość 108 Mpix, a jego 5110 mAh baterię naładujemy z mocą nawet 45 W. A wszystko to zamknięte w szczelnej obudowie spełniającej normę IP64. Naprawdę trudno o lepiej wyposażony smartfon za 749 złotych. Musicie być jednak szybcy, ponieważ promocją jest objętych jeszcze tylko 27 egzemplarzy.