Redmi Note 13 kupisz dziś w świetnej promocji, ale musisz być szybki

Owszem, nie jest to najnowsze urządzenie na rynku, a jego cena spadła dość gwałtownie. To odbieram jednak jako plus. Mamy do czynienia ze sprawdzoną konstrukcją znanej marki, która kosztuje grosze, a wciąż jest świetnym wyborem . Zwłaszcza, że w ramach dzisiejszej promocji może być Wasz za jedyne 549 złotych . Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ liczba egzemplarzy objętych promocją jest mocno ograniczona. W momencie pisania tego tekstu pozostało jedynie 45 sztuk .

Redmi Note 13 naprawdę trudno coś zarzucić

Jego sercem jest 8-rdzeniowy Snapdragon 685, którego wspiera 6 GB RAM. W tym przedziale cenowym standardem są 4 GB, więc to duży plus. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB miejsca. Z czasem warto się zastanowić nad zakupem dodatkowej karty pamięci. A to dlatego, ze jego główny aparat to potężna bestia o rozdzielczości 108 Mpix. Pozytywnie wypada także kwestia baterii. Ta ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie do 33 W. Jednak największe wrażenie robi ekran. Jest to 120 Hz matryca AMOLED o rozdzielczości Full HD+. W cenie 549 złotych nie znajdziecie nic lepszego.