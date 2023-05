Radeon RX 7900 XTX na równi z RTX 4090, ale są tego konsekwencje

Radeon RX 7900 XTX może pod względem wydajności dorównać GeForce'owi RTX 4090. Jednak są tego konsekwencje.

Radeon RX 7900 XTX to udana karta graficzna. Może nie radzi sobie tak dobrze w Ray Tracingu i ma duży apetyt na prąd, ale w standardowej rasteryzacji ma co pokazać. Nie zmienia to faktu, że pod względem wydajności nie dorównuje najmocniejszej propozycji NVIDII, czyli GeForce'owi RTX 4090. Ale czy na pewno?

Radeon RX 7900 XTX dogania RTX 4090

Użytkownik Reddita o pseudonimie Jedi95 postanowił sprawdzić, jak wiele da się wycisnąć z Radeona RX 7900 XTX. W tym celu nie tylko zdjął z karty limity mocy, ale dodatkowo zamontował bardzo wydajne chłodzenie cieczą. Dzięki temu udało mu się podkręcić kartę do 3,33 GHz, co oczywiście znacząco poprawiło wydajność.

W teście 3DMark Time Spy Extreme karta osiągnęła wynik 18,335 punktów, co jest nawet lepszym rezultatem niż duża część GeForce'ów RTX 4090. Niestety, taki overclocking ma swoje konsekwencje. Tak mocno podkręcony Radeon sam z siebie bierze aż 700 W energii, więc wydajność może i jest wysoka, ale rachunki za prąd jeszcze wyższe. Także, jak to w życiu bywa, nie ma nic za darmo.

