aptX Lossless - słuchawki Bluetooth zyskają bezstratną jakością audio

Od kiedy w 2016 roku na rynek trafił pierwszy iPhone bez gniazda jack, rynek słuchawek Bluetooth przeżywa prawdziwa renesans. Nowe modele trafiają do sklepów niemalże każdego tygodnia, a część z nich może się pochwalić naprawdę rewelacyjną jakością dźwięku. Do ideału nadal brakuje jednak jednego - sposobu na bezstratną transmisję muzyki. Nowy kodek Qualcomm aptX Lossless ma to jednak zmienić.

aptX Lossless to nowy kodek, który pozwoli na bezprzewodowy transfer dźwięku w rozdzielczości 16-bit i 44.1 kHz przy bitrate'cie rzędu ok. 1 Mbps. W praktyce powinno to pozwolić na uzyskanie jakości porównywalnej z CD-Audio. Powinno to pozwolić na uzyskanie znacznie lepszej jakości niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań, takich jak SBC, AAC czy starsze wersje aptX. W teorii nowy standard firmy Qualcomm wypada lepiej nawet od konkurencyjnego LDAC, którego maksymalny bitrate wynosi 990 kbps.

Pytanie jednak czy faktycznie będziemy mieli do czynienia z transmisją bezstratną? Tu bylibyśmy ostrożni z wyrokowaniem. Co prawda takie sformułowanie znajdziemy w oficjalnym komunikacie Qualcomma, jednak doświadczenie uczy, że firmy z branży audio podobne deklaracje składają lekko i nie zawsze zgodnie z prawdą (np. MQA). Co więcej, nawet jeśli faktycznie będziemy mieli do czynienia z bezstratną transmisją, to na pewno nie w każdych warunkach, ponieważ bitrate ma być dynamicznie dostosowywany do siły sygnału i jakości połączenia (co jest zresztą zupełnie zrozumiałe).

Ważne jest jednak to, że aptX Lossless ma szansę przynieść wymierny skok w jakości odtwarzanego dźwięku, pokonując kolejne ograniczenia dotychczasowej technologii. Oczywiście przy założeniu, że nowy standard zdobędzie na tyle dużą popularność, co niestety wcale nie jest takie oczywiste.

