Projektor LG CineBeam Q 4K debiutuje w Polsce. Na start rabat 1000 zł

Do przedsprzedaży w Polsce trafił ultraprzenośny projektor LG CineBeam Q (HU710PB). Nowy model wyróżnia się kompaktową i lekką konstrukcją z wygodnym uchwytem obracanym o 360 stopni. Podczas przedsprzedaży w sklepie internetowym LG można odebrać kupon rabatowy o wartości 1000 zł.

Projektor LG CineBeam Q w marcu trafił do sprzedaży na pierwszym rynku – w Stanach Zjednoczonych. Dziś firma LG ogłosiła przedsprzedaż tego modelu w Polsce. Cena nie jest niska, bo wynosi 5599 zł, ale producent kusi atrakcyjnym rabatem 1000 zł. Kupon będzie automatycznie dodawany w koszyku zamówienia. Oferta obowiązuje tylko w sklepie internetowym LG (lg.com/pl/telewizory/lg-hu710pb) i potrwa do końca dnia 24 maja 2024 r. lub do wyczerpania puli promocyjnej.

LG CineBeam Q – ultraprzenośny projektor dla snobów

LG CineBeam Q to jeden z najmniejszych projektorów na rynku, ale nie brakuje mu topowych funkcji, przy których konkurencyjny Samsung The FreeStyle usuwa się w cień. Nowość LG wyświetla obrazy w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) o przekątnej do 120 cali. Nowy model wyposażony jest w laserowe źródło światła RGB i najnowocześniejsze technologie udoskonalania obrazu LG.

Projektor LG CineBeam Q generuje obraz o współczynniku kontrastu 450 000:1, 154-procentowym pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 i jasności niestety tylko 500 ANSI lumenów. To jedyna chyba wada tego projektora.

Producent chwali się, że LG CineBeam Q pozwala wyświetlać filmy zgodnie z zamierzeniami ich twórców, a atutem urządzenia mają być bogate kolory i głębokie czernie. Projektor ma ponadto funkcję automatycznej regulacji, która optymalizuje położenie i rozmiar obrazu, zapewniając doskonałe wrażenia z oglądania filmów czy seriali.

Działający na platformie webOS projektor LG CineBeam Q umożliwia łatwą obsługę i dostęp do wielu serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, Prime Video i YouTube. Do projektora można podłączyć zewnętrzne źródła obrazu – na przykład smartfon, laptop, konsolę.

Gdy projektor LG CineBeam Q nie jest używany do oglądania treści, użytkownicy mogą aktywować funkcję Light Drawing, umożliwiającą stworzenie nastrojowej atmosfery w pomieszczeniu za pomocą cyfrowych obrazów. Ten tryb zapewnia przyjemne, relaksujące oświetlenie w dowolnym miejscu.

LG CineBeam Q (HU710PB)

Rozdzielczość: UHD (3840 x 2160)

Jasność: 500 ANSI lumenów

Współczynnik kontrastu: 450 000:1

Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 80 x 135 x 135 mm

Masa: 1,49 kg

Źródło światła: laser (RGB)

Rozmiar ekranu: 50–120 cali

Wsparcie dla HDR 10

Korekcja trapezu: automatyczna regulacja ekranu

Wejścia: HDMI z eARC / USB typu C

Połączenie bezprzewodowe: Android / iOS

System: webOS

Zobacz: LG CineBeam Q 4K - przenośny projektor dla snobów

Zobacz: LG CineBeam: krótkoogniskowy projektor z 120-calowym obrazem debiutuje w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LG