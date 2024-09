Dane są bezlitosne. Gracze niechętnie wybierają sprzęt AMD

Miesiące mijają, ale sytuacją na rynku podzespołów komputerowych nie jest na rękę AMD. Czerwoni nadal są niszowym rozwiązaniem, przynajmniej wśród graczy.

Steam to największa i najpopularniejsza na świecie platforma cyfrowa z grami komputerowymi. Dostępna jest ona od 2003 roku i nie wydaje się by w najbliższym czasie miała się gdzieś wybierać. Nie są jej w stanie zagrozić nawet tacy giganci jak EPIC Games Store i to mimo milionów wydanych na marketing.

AMD musi zadowolić się resztkami po Intelu i NVIDII

Ze Steama korzysta zatrzęsienie graczy z różnych zakątków świata. Zarówno z bogatych krajów zachodnich, jak i biedniejszych rynków rozwijających się. Tym samym jest to świetne źródło informacji na temat tego jaki sprzęt komputerowy cieszy się aktualnie największym powodzeniem.

Najnowsze dane ze Steam Hardware Survey za sierpień 2024 pokazują wyraźnie, że konsumenci preferują sprzęt od firm takich jak Intel i NVIDIA. AMD zarówno w przypadku procesorów, jak i kart graficznych nie ma powodów do świętowania. Tylko 34,1% graczy wybiera CPU i 15,4% osób sięga po GPU od Czerwonych.

Sytuacja ta zdaje się utrzymywać od miesięcy. Nawet mimo problemów z układami Intel Core 13. i 14. generacji, AMD nie zyskuje na popularności. A widać po wykresach, że konsumenci wymieniają procesory - coraz mniej osób korzysta z jednostek 4-rdzeniowych, przesiadając się na nowsze propozycje 8-rdzeniowe.

Niekwestionowanym liderem na rynku kart graficznych pozostaje NVIDIA GeForxe RTX 3060, ale sporo na popularności zyskał model GeForce RTX 4060 Laptop. AMD pojawia się na 16 miejscu i jest to... iGPU. Ich dedykowana karta graficzna pojawia się dopiero na 35 miejscu i jest to leciwy Radeon RX 580.

Większość graczy nadal korzysta z 16 GB pamięci RAM - aż 47,4% ankietowanych, ale sporo osób posiada już 32 GB - 30,2%. Dominująca rozdzielczością bez zmian pozostaje Full HD, jednak widać niewielki wzrost popularności dla rozdzielczości 4K oraz dość niestandardowej opcji 2560 x 1600 pikseli.

