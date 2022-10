Intel szykuje 22 nowe procesory komputerowe

Planujesz złożenie nowego zestawu komputerowego? Zastanawiasz się między procesorami AMD Ryzen 7000, a Intel Raptor Lake-S? Poznaliśmy pełne portfolio drugiej z wymienionych serii.

Koniec roku to jak zwykle zatrzęsienie premier nowego sprzętu. Obecnie dostaliśmy już lub zaraz dostaniemy procesory AMD Ryzen 7000 i Intel Raptor Lake-S oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000, AMD Radeon RX 7000 oraz Intel Arc Alchemist.

Procesory Intel Raptor Lake-S pojawią się 20 października

Widać więc wyraźnie, że zarówno Czerwoni, jak i Niebiescy mają pełne ręce roboty. W porównaniu do Zielonych szykują oni aż dwie rodziny podzespołów komputerowych. Tym razem pochylimy się nad nowymi CPU Intela.

GIGABYTE zamieścił na swojej stronie internetowej nowe płyty główne z chipsetami Z790. Przy okazji opublikował listę wszystkich wspieranych procesorów Intel Core 13. generacji, zdradzając tym samym całe portfolio Amerykanów na długo przed premierą. Nie zabrakło też częściowej specyfikacji.

Większych niespodzianek brak, za to potwierdzają się wcześniejsze plotki. Wystarczy spojrzeć na kolumnę "Stepping" by zauważyć, że tylko część nowych procesorów korzysta z rdzeni Raptor Lake. Mowa głównie o topowych, odblokowanych jednostkach. Tańsze to przypudrowane i podkręcone Alder Lake.

Największą pułapką będą modele Intel Core i5-13600K i Core i5-13600 różniące się drastycznie rdzeniem oraz Core i5-13400(F). W drugim przypadku będzie to loteria czy trafi się nam Raptor Lake czy Alder Lake. Acz to nadal lepiej niż u AMD w serii Ryzen 7000, gdzie na konsumentów czekają aż trzy różne architektury.

Odblokowane Intel Core 13. generacji trafią do sklepów lada moment, już 20 października. Na zablokowane, tańsze wersje oraz płyty główne z chipsetami Intel H770 i B760 poczekamy znacznie dłużej. Mówi się nawet o pierwszym kwartale przyszłego roku, co pokrywałoby się z targami CES w Las Vegas.

