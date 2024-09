Intel Arrow Lake bez tajemnic. Poznaliśmy pełną specyfikację

Koniec domysłów, pora na konkrety. Zdradzono pełną specyfikację procesorów Intel Core Ultra 200K, które lada moment trafią na rynek. Obyło się bez niespodzianek.

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych. Mają one korzystać z najnowszej litografii TSMC oraz architektur Intel Lion Cove i Skymont. Oznacza to nie tylko skok wydajności, ale również brak problemów ze stabilnością wybranych modeli Intel Core 13. i 14. generacji.

Pobór mocy Intel Core Ultra 200K pozostaje bez zmian

Dotychczasowe informacje wskazują, że oficjalna prezentacja odbędzie się 10 października 2024. Na niezależne testy i debiut w sklepach poczekamy nieco dłużej, do 24 października. Na start pojawią się najwydajniejsze, odblokowane modele z serii -K i -KF, a jeśli wierzyć przeciekom to ceny pozostaną bez zmian.

Na szczęście w chińskiej części internetu pojawiła się już pełna specyfikacja Intel Core Ultra 200K. Sugeruje to, że Niebiescy podzielili się jej finalną wersją z producentami płyt głównych i gotowych PC. Jako pierwsze pojawią się układy Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K(F) oraz Core Ultra 5 245K(F).

Flagowiec zaoferuje nam 24 rdzenie (8P+16E) i 24 wątki, a maksymalne taktowanie będzie sięgać do 5,7 GHz. Deklarowany pobór mocy pozostaje bez zmian, będzie wspólny dla wszystkich modeli K oraz KF i domyślnie ma wynosić do 125 W. Oczywiście w trybie Turbo zobaczymy wyższe wartości - nawet do 250 W.

A jak będzie prezentować się wydajność? Z odpowiedzią na to pytanie będzie trzeba poczekać do 24 października. Pozostaje tylko trzymać kciuki, że skok będzie spory. Inaczej trudno będzie odzyskać zaufanie po aferze z mocniejszymi modelami Intel Raptor Lake (Refresh) i ich problemami ze stabilnością.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: BenchLife, oprac. własne