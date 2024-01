Intel Arrow Lake i Lunar Lake jeszcze w tym roku

Niebiescy zdradzili swoje plany na 2024 rok. Prace nad nowymi rodzinami procesorów idą podobno zgodnie z założeniami i niedługo zobaczymy je na rynku.

Targi CES 2024 w USA to jedno z największych wydarzeń w świecie nowych technologii. Pisaliśmy już o nowościach od AMD, a teraz pora skupić się na Intelu. Niebiescy bowiem nie tylko rozszerzyli rodzinę Intel Raptor Lake Refresh, ale również pokazali i omówili następne generacje - Intel Arrow Lake i Lunar Lake.

Nowe procesory będą wymagały nowych płyt głównych

Amerykanie twierdzą, że nowe procesory zobaczymy w drugiej połowie 2024 roku. W przypadku Intel Lunar Lake mowa o jednostkach mobilnych, które zastąpią rodzinę Meteor Lake. Dostaniemy tutaj m. in. budowę Forevos, wbudowaną pamięć LPDDR5x oraz wydajniejsze układy NPU dedykowane zadaniom AI.

Intel Arrow Lake również zadebiutuje pod koniec 2024 roku. Będą to jednak procesory do komputerów stacjonarnych, które mają korzystać z nowego gniazda - LGA 1851. Zobaczymy wreszcie nowe architektury takie jak Intel Lion Cove (rdzenie P) oraz Intel Skymont (rdzenie E), co znacząco zwiększy wydajność.

Niebiescy stawiają na sztuczną inteligencję, a opisywane CPU - podobnie jak wspomniana seria Lunar Lake - dostaną wydajne układy NPU. Więcej osób mogą jednak bardziej zainteresować mocniejsze zintegrowane układy graficzne (iGPU), które będą korzystały z nowej architektury Intel Arc Battlemage.

Oczywiście wszystko to wygląda dobrze na papierze i w obietnicach, a jak zwykle kluczowe będą sugerowane ceny, dostępność oraz wyniki niezależnych testów. Na więcej oficjalnych informacji o Intel Lunar Lake i Arrow Lake przyjdzie nam poczekać do trzeciego lub nawet czwartego kwartału 2024.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: oprac. własne