Intel planuje spore obniżki cen procesorów

Niedługo może być dobry moment na zakup nowego zestawu komputerowego czy laptopa. Intel planuje znaczące obniżki cen na procesory z rodziny Alder Lake.

Na rynku procesorów komputerowych mamy dwóch głównych producentów - AMD oraz Intela. W przypadku komputerów dla graczy podział to około 32,5% do 67,5% na korzyść Niebieskich. Jednak obie firmy zanotowały dość słabe wyniki sprzedaży w 2022 roku ze względu na spadek popytu na elektronikę oraz światowy kryzys.

Intel chce się pozbyć procesorów z rodziny Alder Lake

Nikogo więc nie powinno dziwić, że AMD i Intel próbują uatrakcyjnić swoje produkty w oczach konsumentów. Czerwoni dopiero co wystartowali z promocją, gdzie przy zakupie modeli Ryzen 7000 dostaje się darmową grę AAA. Teraz zaś pora na odpowiedź Niebieskich, którzy podobno szykują się do obniżki cen.

Tajwańska redakcja DigiTimes powołując się na swoje źródła w branży twierdzi, że Intel planuje obniżkę cen za procesory Core 12. generacji (rodzina Intel Alder Lake) aż o 20%. Ma to dotyczyć zarówno procesorów do komputerów stacjonarnych, jak i układów do laptopów. Różnicę sięgną więc nawet 130 dolarów na sztuce.

Powód jest prosty - duże stany magazynowe starszych procesorów oraz malejące zamówienia ze strony partnerów. Taki krok ma pozwolić pozbyć się "starych" CPU i wyrwać kawałek rynku z rąk AMD. Może jednak też okazać się strzałem w stopę i zmniejszyć sprzedaż najnowszych procesorów Intela, czyli rodziny Raptor Lake.

Obniżki cen skierowane będą do firm produkujących laptopy i gotowe zestawy komputerowe takich jak Acer, ASUS, Dell, MSI, Lenovo i inni. Producenci, którzy nabyli CPU po starych cenach przed końcem 2022 roku nie są zbyt zadowoleni z poczynań Intela. Promocja na procesory w sklepach nie jest (aktualnie) planowana.

