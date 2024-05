Procesory Arrow Lake zaliczą spory regres pod kątem taktowania

Nowe procesory Intel Core Ultra 200 z serii Arrow Lake mają mieć dużo niższe taktowania niż obecnie dostępne na rynku egzemplarze Raptor Lake.

W tym roku Intel powinien zaprezentować nowe procesory z serii Arrow Lake. Te otrzymają zupełnie nowe oznaczenie Intel Core Ultra 200. Co zaskakujące, mają one mieć niższe taktowania niż obecnie dostępne w sprzedaży modele Raptor Lake, np. Core i9-14900K.

Specyfikacja Intel Core Ultra 200

Takie informacje pojawiło się na chińskim forum Weibo, które często jest źródłem przecieków na temat rynku hardware'owego. Wynika z nich, że najmocniejszy w ofercie Intela model Core Ultra 285K będzie fabrycznie pozwalała na osiągnięcie taktowania do 5,5 GHz. Dla porównania Core i9-14900K ma zegar do 6,0 GHz, a wariant KS nawet 6,2 GHz.

Pod kątem wydajności oznacza to duży regres. Oczywiście w grę wchodzi też zupełnie nowa architektura. Już wcześniej mówiło się, że pojedynczy rdzeń Arrow Lake ma być o około 10-12 proc. szybszy od Raptor Lake. Jednak w połączeniu z niższym taktowaniem różnice między generacjami mogą nie być aż tak duże, jak byśmy tego oczekiwali.

Co więcej, nowe procesory mają być droższe od swoich poprzedników. Nieznacznie, ale jednak. Warto też nadmienić, że nie będą one obsługiwały technologii Hyper Threading, co oznacza, że 24-rdzeniowe układy (a takim ma być właśnie Core Ultra 285K) będą obsługiwały 24 wątki. Co więcej, nowe procesory będą wyposażone w jednostki NPU (Neural Processing Unit) do obsługi AI.

Tak znaczące obniżenie taktowania może być też spowodowane ostatnimi problemami ze stabilnością procesorów. Intel być może chce uniknąć podobnych problemów i dlatego daje producentom płyt głównych większe pole do ewentualnego zwiększania zegara czy napięć.

