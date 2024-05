Nowe szczegóły na temat Intel Arrow Lake-S

Wygląda na to, że premiera nowych procesorów Intela jest coraz bliżej. W sieci pojawiły się bowiem informacje na temat rodziny Arrow Lake-S.

Nie jest żądną tajemnicą, że zarówno AMD, jak i Intel szykują się do premiery nowych procesorów dla komputerów stacjonarnych. Jeszcze w tym roku na rynek ma trafić seria AMD Ryzen 9000 oraz Intel Arrow Lake-S. Całkiem prawdopodobne, że zaprezentowane zostaną one w czerwcu, na targach Computex 2024.

Intel Arrow Lake-S zaoferuje do 24 rdzeni i 24 wątków

Mimo prób zachowania tajemnicy przez Czerwonych i Niebieskich, w sieci co i rusz pojawiają się kolejne plotki i przecieki. Tym razem sprawdzone źródło uchyliło rąbka tajemnicy na temat nowego nazewnictwa.

Wygląda na to, że odblokowane procesory Intel Arrow Lake-S dla komputerów stacjonarnych będą nosiły nazwę Intel Core Ultra 9 285K(F), Core Ultra 7 265K(F) oraz Core Ultra 5 245K(F). Będą to pierwsze warianty, które trafią na rynek. Później mają pojawić się też tańsze, zablokowane Core Ultra 7 275, Core Ultra 5 255 i 240.

Niestety specyfikacja nadal pozostaje tajemnicą. Jedyna pewna informacja to konieczność zakupu nowych płyt głównych z chipsetami Intel 800 i gniazdem LGA 1851. Reszta to spekulacje, ale mówi się o maksymalnie 24 rdzeniach i 24 wątkach we flagowym modelu, przy podstawowym TDP do 125 W.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, VideoCardz

Źródło tekstu: OneRaichu@X, oprac. własne