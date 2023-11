Dell się wygadał. AMD Ryzen 9000 jest już w drodze

Wygląda na to, że nie tylko Intel miesza z nazewnictwem swoich produktów. Marka należąca do Della chwali się już komputerami z układami AMD Ryzen 9000.

Niedawno informowaliśmy Was, że AMD zdecydowało się na zmianę nazwy swoich nadciągających APU, czyli układów łączących ze sobą wydajne CPU oraz iGPU. Zamiast serii Ryzen 7000G zobaczymy podobno układy z rodziny Ryzen 8000G. Wygląda jednak na to, że to nie koniec zamieszania w nazewnictwie.

Architektura AMD Zen 5 ma zadebiutować w 2024 roku

W chińskiej części internetu, dokładnie na znanym z licznych przecieków forum ChipHell, pojawiło się zdjęcie przedstawiające ulotkę marki Alienware. Zapowiada ona nowe, gotowe zestawy komputerowe dla graczy, które mają być napędzane przez procesory AMD Ryzen 9000. Niestety prócz tego nie zdradzono nic więcej.

Biorąc pod uwagę, iż AMD ma zapowiedzieć architekturę Zen 5 w 2024 roku jest całkiem prawdopodobne, że Czerwoni po prostu i tym razem zdecydowali się na zmianę nazwy. Byłby to logiczny krok by ułatwić rozróżnienie konsumentom produktów na bazie Zen 4 (Ryzen 7000, Ryzen 8000G) i Zen 5 (Ryzen 9000). Oczywiście opisywana ulotka widoczna poniżej może być zwykłym falsyfikatem lub pomyłką w druku.

Ewentualnej zapowiedzi nowych procesorów należy się spodziewać albo na targach CES 2024 w Las Vegas w terminie 9-12 stycznia albo podczas Computex 2024 pod koniec maja. Jedno jest pewne - niezależnie od wybranej nazwy nowe układy AMD nadal będą korzystały z dotychczasowych płyt głównych i gniazda AM5.

