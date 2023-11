AMD Ryzen 8000 coraz bliżej. Znamy pierwsze szczegóły

Koniec czekania? Wygląda na to, że AMD jest coraz bliżej premiery nowych procesorów. Mowa o długo wyczekiwanych układach APU.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że AMD szykuje się do premiery nowych procesorów. Mowa nie tylko o branżowych plotkach, ale również ruchach partnerów Czerwonych. Firmy takie jak ASUS i ASRock wprowadziły już do BIOS-ów swoich wybranych płyt głównych aktualizację AGESA 1.1.0.0.

Już niedługo AMD zaoferuje nam cztery nowe APU

Nowe procesory AMD to będą tzw. układy APU, czyli połączenie wydajnego CPU oraz iGPU. Do tej pory zakładało się, że będzie to seria Ryzen 7000G. Chińskie źródła twierdzą jednak inaczej.

Redakcja HKEPC, powołując się na swoje kontakty u producentów płyt głównych, twierdzi, że nowe APU od AMD będą miały jednak nazwę Ryzen 8000G. Będą one kompatybilne z dotychczasowymi płytami głównymi wyposażonymi w chipsety AMD 600 i gniazda AM5. Konieczna jednak będzie aktualizacja BIOS-u.

Do sprzedaży ma trafić na pewno układ AMD Ryzen 7 8700G, który zaoferuje 8 rdzeni na bardzie architektury Zen4 i układ graficzny z 12 jednostkami CU na bazie RDNA3. Zobaczymy też przyciętą wersję tego samego krzemu nazwaną AMD Ryzen 5 8600G, która doczeka się 6 rdzeni.

【NDA ㊙】AMD 最近更新了 AGESA Combo AM5 PI 1.1.0.0 Firmware,增加了 AM5 APU處理器的支援性。據台灣主機板商向 HKEPC 透露,AMD 已提供 ES 樣品進行測試,並收到消息很大可能命名為 Ryzen 8000G 系列,目前已知有 4 個 SKU,包括 Ryzen 3 8300G、Ryzen 5 8500G、Ryzen 5 8600G 和 Ryzen 7… pic.twitter.com/v3tLkKtOfZ — HKEPC (@hkepcmedia) November 8, 2023

Prócz tego Czerwoni pracują nad AMD Ryzen 5 8500G i Ryzen 3 8300G, które połączą architekturę Zen4 i Zen4c. W pierwszym przypadku będzie to konfiguracja 6-rdzenia (2 duże i 4 małe rdzenie), w drugim zaś 4-rdzeniowa (1 duży i 3 małe). W obu przypadkach iGPU zostanie ograniczone do zaledwie 4 jednostek CU.

Premiery należy spodziewać się albo pod koniec tego, albo na początku przyszłego roku. Jednak zmiana nazewnictwa z Ryzen 7000G na Ryzen 8000G wskazuje jednak bardziej na debiut w 2024 roku. Zwłaszcza, że w styczniu czekają nas targi CES 2024 w amerykańskim Las Vegas.

