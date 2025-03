Nowe procesory AMD już w przyszłym tygodniu. Znamy ceny

AMD Ryzen 7 9800X3D debiutował na rynku w listopadzie ubiegłego roku i szybko został okrzyknięty najlepszym procesorem dla graczy . Niestety dostępność na start był mała, a ceny wysokie. Teraz sytuacja się już poprawiła, a Czerwoni szykują się do debiutu mocniejszych modeli.

AMD Ryzen 9 9950X3D został wyceniony podobnie jak poprzednik

Chińskie sklepy potwierdziły wcześniejsze plotki. Embargo na testy AMD Ryzen 9 9950X3D oraz 9900X3D chodzi 11 marca, a układy trafią do sklepów 12 marca . Na platformie JD są już pierwsze oferty i mowa o cenie 5599 renminbi, czyli równowartość około 2989 złotych .

Należy jednak pamiętać, że Chiny mają niższy VAT - 13%, gdy w Polsce podatek ten wynosi 23%. Dla porównania AMD Ryzen 9 7950X3D kosztuje tam aktualnie 5299 renminbi, a wiec około 2829 złotych. Ten sam procesor w polskich sklepach to wydatek już 2999-3199 złotych.

A co dostaniemy? Nowe CPU zaoferują więcej rdzeni i wątków - kolejno 16/32 i 12/24 oraz wyższe taktowania. To oczywiście będzie oznaczać jeszcze większą wydajność w grach, ale w przypadku stacji roboczych Intel zapewne nadal będzie wypadać lepiej. Z ostatecznymi wnioskami warto jednak się wstrzymać do przyszłego tygodnia i niezależnych recenzji.