AMD prezentuje nowego potwora. Gracze będą zadowoleni

Dobre wieści zarówno dla fanów AMD, jak i osób składających nowy komputer. Lada moment do sklepów trafi szalenie wydajny AMD Ryzen 7 9800X3D.

W sierpniu tego roku na rynku zadebiutowały procesory AMD Ryzen 9000, które wprowadziły pod domowe strzechy nową architekturę - AMD Zen5. Jednak nie wzbudziły one dużego zainteresowania, jako że skok wydajności okazał się niewielki. Wiele osób wyczekiwało więc modeli AMD Ryzen 9000X3D.

Sklepowa premiera przewidziana jest na 7 listopada

Dodatkowa, duża i szybka pamięć podręczna 3D V-Cache to rozwiązanie znacznie poprawiające wydajność w grach. Na szczęście to już koniec plotek, przecieków i domysłów. Czerwoni oficjalnie prezentują pierwszy, a zarazem najtańszy z modeli, czyli AMD Ryzen 7 9800X3D.

AMD Ryzen 7 9800X3D to procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowy, który pracuje z taktowaniem bazowym 4,7 GHz i do 5,2 GHz w trybie boost. Mamy tutaj odblokowany mnożnik, a więc dostęp do podkręcania. Układ bazuje na połączeniu litografii 4 nm i 6 nm od TSMC, a deklarowane TDP wynosi 120 W.

W porównaniu ze starszym modelem AMD Ryzen 7800X3D możemy liczyć na skok wydajności o średnio 8%. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego tytułu. Przykładowo w Cyberpunk 2077 i Avatar: Frontiers of Pandora różnica wynosi ledwie 1-2%, ale już w Far Cry 6 i Hogwarts Legacy można liczyć na 25-26% więcej FPS.

Zdecydowanie lepiej wygląda w to w zestawieniu z rodziną Intel Arrow Lake-S, która podobnie jak seria Ryzen 9000 zawiodła graczy. Tutaj jest wydajniej średnio o 20%. Ponownie jednak sporo zależy od tego w co gramy. Black Myth: Wukong to różnica na poziomie błędu pomiarowego, ale już Cyberpunk 2077 to skok o 59%.

AMD Ryzen 7 9800X3D trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu, a dokładniej 7 listopada. Sugerowana cena to 479 USD, co w Polsce powinno przełożyć się na około 2369 złotych. Amerykanie potwierdzili pełną zgodność z dotychczasowymi płytami głównymi z gniazdem AMD AM5, a więc nie ma konieczności ich wymiany.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: oprac. własne