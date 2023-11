AMD oszalało? Nadciągają nowe procesory dla gniazda AMD AM4

Jesteś fanem AMD? Korzystasz ze starszego zestawu komputerowego? Świetnie się składa! Amerykanie szykują nowe, wydajne procesory dla gniazda AM4.

Rodzina AMD Ryzen 7000, która debiutowała we wrześniu 2022 roku, jest najnowszą w ofercie Czerwonych. Pozwoliła ona dogonić wreszcie Intela i wprowadzić m. in obsługę pamięci RAM w standardzie DDR5 czy interfejsu PCI Express 5.0. Wymusiła jednak także nowe płyty główne z gniazdem AMD AM5.

Mowa o bardzo łakomym kąsku dla budżetowych graczy

Nowe platformy okazały się znacznie droższe, a dodatkowo są często gorzej wyposażone niż odpowiedniki Intel LGA 1700. Dlatego wiele osób nadal korzysta z tańszych i sprawdzonych płyt głównych z socketem AMD AM4 oraz procesorów AMD Ryzen 5000. A tak się składa, że mamy w tym temacie dobre wieści.

Użytkownik X (daw. Twitter) o pseudonimie "chi11eddog", który znany jest z trafnych przecieków, poinformował, że AMD szykuje nowe procesory AMD Ryzen 5000. Mowa o dwóch jednostkach wyposażonych w pamięć podręczną typu 3D V-Cache sprawdzającą się szczególnie dobrze w przypadku gier.

AMD Ryzen 7 5700X3D ma dysponować 8-rdzeniami 16-wątkami z taktowaniem od 3,0 do 4,1 GHz. Zaś AMD Ryzen 5 5500X3D to jednostka z 6-rdzeniami i 12-wątkami oraz taktowaniem od 3,0 do 4,1 GHz. Obra procesory mają zaoferować aż 96 MB pamięci Cache typu L3.

Do tej pory w ramach serii AMD Ryzen 5000X3D dostępne były tylko dwie jednostki - Ryzen 7 5800X3D oraz Ryzen 5 5600X3D. Wygląda na to, że AMD szykuje po prostu tańsze, nieco niżej (400 MHz) taktowane alternatywy. To szczególnie dobra wiadomość, bowiem Ryzen 5 5600X3D sprzedawany był tylko w USA.

Data premiery nowych CPU od Czerwonych pozostaje nieznana. Najbliższy termin, który pasowałby do oficjalnej zapowiedzi to targi CES 2024, odbywające się na początku stycznia w Las Vegas. Jeśli AMD dobrze ustali ceny to może być to bardzo łakomy kąsek do budżetowego grania i modernizacji starszych PC.

