Tak wygląda NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti w pełnej okazałości

NVIDIA szykuje nowego potwora? W sieci kolejny raz pojawiają się doniesienia o nowym flagowcu, czyli modelu GeForce RTX 4090 Ti.

Najnowsze konsumenckie karty graficzne to serie AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000, które debiutowały pod koniec ubiegłego roku. W przypadku Czerwonych najwydajniejszym dostępnym modelem jest Radeon RX 7900 XTX, zaś u Zielonych jest to GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 4090 Ti korzysta z ogromnego chłodzenia

Tę generacje pod względem wydajności bezsprzecznie wygrywa NVIDIA - AMD nawet po wielu miesiącach wciąż nie ma odpowiedzi na flagowca konkurencji. To może być jeden z powodów czemu do tej pory nie pojawił się model GeForce RTX 4090 Ti. Nie oznacza to jednak, że Zieloni nad nim nie pracowali.

W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia GeForce RTX 4090 Ti. Jest to prawdziwy olbrzym, korzystający z czteroslotowego układu chłodzenia z ukrytym w środku radiatora dodatkowym wentylatorem, PCB w pozycji równoległej względem płyty głównej oraz jednego złącza zasilającego typu 12VHPWR.

Co ciekawe to prawdopodobnie pierwszy przypadek gdzie mamy do czynienia z całą kartą graficzną, a nie tylko układem chłodzenia jak w przeszłości. Źródło tych zdjęć, redditor o pseudonimie "gamer2live", twierdzi że kartę otrzymał bezpośrednio od NVIDII. Nie zdradził on jednak żadnych szczegółów.

Nawet jeśli to faktycznie kompletna i sprawna karta graficzna to tak czy siak stanowi tylko ciekawostkę. Do pełnego działania potrzebne byłyby również sterowniki, a te o ile w ogóle istnieją, to są wyłącznie w posiadaniu inżynierów NVIDII. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku GPU nie ma się co spodziewać szybkiej premiery GeForce RTX 4090 Ti. Zieloni aktualnie nie mają żadnej konkurencji w najwyższym segmencie.

Źródło zdjęć: gamer2live, Hayaka

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne