Trzymaj się z daleka od tego procesora. To niewypał

Nowsze nie zawsze musi oznaczać lepsze. Udowadnia to najnowszy i najtańszy procesor Intela, który wypada bardzo blado w pierwszych testach.

Podczas niedawno zakończonych targów CES 2024 w amerykańskim Las Vegas doczekaliśmy się wielu nowości ze świata PC. Lider na rynku procesorów komputerowych, czyli firma Intel, wypuścił oficjalnie tańsze jednostki Raptor Lake Refresh. Mowa o trzeciej i ostatniej generacji dla wydanych w 2021 roku płyt głównych LGA 1700.

Aktualna cena Intel 300 w Europie to około 459 zł

Wśród nowych CPU znalazł się model, którego brakowało w poprzedniej serii - Intel Processor 300. Jest to budżetowa, 2-rdzeniowa i 4-wątkowa propozycja pracująca z taktowaniem 3,9 GHz. Całość doprawiono 6 MB pamięci podręcznej oraz układem graficznym Intel UHD Graphics 710. Pobór mocy sięga zaledwie 46 W.

Chociaż w Polsce na razie próżno szukać najtańszego modelu Intel Core 14. generacji, to jest on dostępny za granicą i trafił już w ręce japońskich recenzentów. Porównano go zarówno z odpowiednikiem z rodziny Intel Alder Lake, ale również znacznie mocniejszymi i nowszymi procesorami.

Werdykt? Intel 300 nie wypada najlepiej. To procesor typowo do zestawów biurowych i najtańszych komputerów. Zarówno w przypadku testów syntetycznych, jak i w grach widać niską wydajność. Wszystko za sprawą niewielkiej liczby rdzeni, niskich taktowań i małej pamięci podręcznej jak na standardy 2024 roku.

Różnice względem Intel Pentium G7400, odpowiednika z 2022 roku, są na poziomie błędu pomiarowego. Osoby planujące złożenie taniego PC powinny rozważyć opcję sięgnięcia po segment Intel Core i3, nawet starszej generacji lub z rynku wtórnego - np. Intel Core i3-12100, które będą dwa razy wydajniejsze.

