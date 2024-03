Rekordowo szybki PC. Wystarczy jedno kliknięcie

Wygląda na to, że nadciągający flagowy procesor Niebieskich może być jeszcze szybszy. Wszystko za sprawą aktualizacji BIOS-u, którą szykuje MSI.

Wielkimi krokami zbliża się premiera najwydajniejszego konsumenckiego procesora, czyli modelu Intel Core i9-14900KS. Trafił on już dawno w ręce pierwszych recenzentów i ekstremalnych overclockerów, a jeśli wierzyć dotychczasowym przeciekom premiera planowana jest już na jutro, 14 marca 2024.

MSI zapewni swoim użytkownikom taktowanie 6,4 GHz

Specyfikacja nowego CPU nie jest żadną tajemnicą. Dostaniemy 24-rdzenie i 32-wątki, w konfiguracji 8 dużych, wysokowydajnych rdzeni oraz 16 małych, energooszczędnych. Nowością będzie rekordowo wysokie taktowanie wynoszące do 6,2 GHz. Wszystko to przy deklarowanym TDP na poziomie 150 W.

Wygląda jednak na to, że jeden z partnerów Niebieskich ma asa w rękawie. MSI doda specjalny profil w BIOS-ie do wybranych płyt głównych, który zapewni nam taktowanie 6,4 GHz. Należy zaznaczyć, że dotyczyć będzie to tylko trybu boost dla jednego rdzenia, wartość dla wszystkich rdzeni ma wynosić 5,9 GHz.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że tak ekstremalne ustawienia będą wymagać nie tylko płyty głównej z wyższej półki, która dysponuje odpowiednio mocną i chłodzoną sekcja zasilania, ale równie wydajnego układu chłodzenia. Mowa o topowych AiO (np. Arctic Liquid Freezer III) oraz autorskich układach LC.

Dotychczasowe informacje zakładają, że Intel Core i9-14900KS będzie o 25% droższy od Intel Core i9-14900K. Pierwsze zagraniczne sklepy wystawiły go już z ceną 749 dolarów, czyli około 2929 złotych (+ VAT). Opisywany procesor będzie pasować do płyt głównych z serii Intel 600 i 700 wyposażonych w gniazdo LGA 1700.

