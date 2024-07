Intel Core Ultra 200K zaoferuje spory skok wydajności

Wygląda na to, że w przypadku tej generacji procesorów komputerowych zapowiada się wyrównana walka. Poznaliśmy właśnie wydajność Intel Arrow Lake-S.

Uwaga entuzjastów nowych technologii skupiona jest obecnie na AMD, które jeszcze w tym miesiącu ma wydać procesory Ryzen 9000 oraz Ryzen AI 300. Zwłaszcza, że Czerwoni się nie popisali i już przed premierą brakuje nowych CPU. Oczywiście Intel również szykuje odświeżenie oferty, czyli serie Arrow Lake i Lunar Lake.

Nowy flagowiec Intela to o 18% wyższa wydajność

Premiera układów od Niebieskich planowana jest według nieoficjalnych informacji w późniejszym terminie, czyli na jesień. Zobaczymy tutaj nowe architektury, nowocześniejszą litografię oraz gniazdo LGA 1851. W sieci pojawiły się jednak szczegółowe wyniki wydajności jednego z nadciągających modeli.

Użytkownik platformy X (daw. Twitter) o pseudonimie "Jaykihn", który znany jest do tej pory z licznych trafnych przecieków, pochwalił się wynikami wydajności Intel Core Ultra 200K. Mowa o wersji QS, a więc produkcie rozsyłanym do producentów na chwilę przed masową produkcją i zbliżonym do sklepowych wersji.

Dokładny model nie został zdradzony, ale wszystko wskazuje na Intel Core Ultra 285K, czyli jednostkę wyposażoną w 24 rdzenie i 24 wątki. Limit PL ustawiony był na 250 W, ale nie oznacza to, że taki był pobór mocy. Niestety platforma testowa nie została zdradzona, ale całość porównano z Intel Core i9-14900K.

Procesor Intel Arrow Lake-S okazał się od 4% do 18% wydajniejszy niż Raptor Lake Refresh. Co ważne największy skok odnotowano w benchmarku Cinebench R23, który spośród wykorzystanych programów testowych ma najlepsze przełożenie na wydajność w grach i programach.

A jak to wygląda w zestawieniu z AMD Ryzen 9000? Opierając się na oficjalnych wynikach i domyślnych ustawieniach Intel notuje o 3% lepszą wydajność niż nowy flagowiec konkurencji, AMD Ryzen 9950X. Jednak sięgając do przecieków, gdzie układ AMD został podkręcony, Czerwoni wysuwają się na prowadzenie oferując o 7% wyższą wydajność. Oczywiście jak zwykle z ocenami warto poczekać do premiery.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Harukaze5719 i Jaykihn@X

Źródło tekstu: oprac. własne