AMD Ryzen 9 9900X przetestowany. Intel w tarapatach

Planowałeś kupić nowy zestaw komputerowy? Warto poczekać do końca miesiąca na AMD Ryzen 9000. Skok wydajności względem poprzedniej generacji jest duży.

Jeszcze w tym miesiącu AMD ma zamiar wypuścić dwie nowe rodziny procesorów na bazie architektury Zen5. Mowa o serii Ryzen AI 300 dla laptopów oraz Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych. Tym samym w sieci pojawia się coraz więcej przecieków, jako że omawiane CPU trafiły już do dystrybucji i pierwszych recenzentów.

AMD Ryzen 9 9900X to duży skok wydajności jednego wątku

Dzisiaj pochylimy się nad modelem AMD Ryzen 9 9900X, czyli procesorem wyposażonym w 12 rdzeni i 24 wątki. Dopełnia to taktowanie do 5,6 GHz oraz TDP 120 W. A co dla wielu osób będzie najważniejsze - nadal wykorzystywane jest gniazdo AMD AM5, a więc nie trzeba zmieniać płyt głównych.

W bazie wyników programu Geekbench 6 pojawiły się nowe testy. Według nich AMD Ryzen 9 9900X notuje 3401 punktów dla wydajności jednowątkowej i 19 756 punktów dla wydajności wielowątkowej. To ogromna poprawa względem odpowiednika z poprzedniej generacji - AMD Ryzen 7900X - kolejno o około 16% i 11%.

Oczywiście dla wielu fanów AMD dużo ważniejsze jest zestawienie z Intelem. AMD Ryzen 9 9900X oferuje o 7% lepszą wydajność jednego wątku i o 10% gorszą wydajność wszystkich wątków niż Intel Core i9-14900KS.

Należy jednak pamiętać, że benchmarki to nie wszystko. Dodatkowo Niebiescy również planują na ten rok nowe procesory dla komputerów stacjonarnych, czyli Intel Arrow Lake. Tym samym z wnioskami warto się wstrzymać do pierwszych niezależnych testów. Mimo wszystko AMD Ryzen 9000 zapowiada się całkiem nieźle.

Zobacz: Popularna chińska elektronika staje w płomieniach

Zobacz: Intel ARC Battlemage z nową litografią. Postawiono na TSMC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wccftech, AMD

Źródło tekstu: Geekbench, Wccftech, oprac. własne