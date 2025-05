Ważna zmiana dla Polaków. Do końca roku dotknie 6 mln gospodarstw

W 2023 roku weszły w życie przepisy, które zobowiązały operatorów energii elektrycznej do wymiany wszystkich liczników prądu na nowoczesne, inteligentne urządzenia. Regulacje precyzyjnie określają, jak ma przebiegać cały proces. Do końca 2025 roku dotknie w sumie 6 mln gospodarstw w Polsce.

Wymiana liczników prądu

Co ważne, wymiana liczników prądu jest w pełni darmowa. Całkowity koszt ponoszą dostawcy prądu, czyli PGE, Energa czy Tauron. Natomiast jest od tego wyjątek. Jeśli sami zgłosimy się z wnioskiem o wcześniejszą wymianę, wtedy firmy mogą zażądać za to zapłaty.

Po co ta wymiana? Przede wszystkim nowoczesne liczniki mają wiele zalet. Pozwalają między innymi na zdalny odczyt aktualnego zużycia i to w czasie rzeczywistym. Dzięki temu sami użytkownicy dowiedzą się, kiedy zużywają najwięcej energii. Według szacunków pozwoli im to zaoszczędzić nawet 10 proc. energii.

Do końca 2025 roku firmy muszą wymienić 25 proc. wszystkich liczników (ok. 6 mln gospodarstw). Kolejne terminy to 2027 rok (65 proc.) oraz 2028 rok (80 proc.). Cały proces ma się zakończyć do 2030 roku. Jego koszt szacowany jest na 9 mld zł.