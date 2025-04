Polaroid to nie tylko aparaty, a tego laptopa od nich kupisz za mniej, niż 500 złotych

Jeśli szukacie laptopa do 500 złotych, to najlepszym wyborem będzie jakiś używany, poleasingowy model. Jeśli jednak z jakiegoś powodu musi być to nowy egzemplarz , to tak się składa, że dziś możecie kupić laptopa marki Polaroid za jedyne 495 złotych .

Polaroid 128 Go

Jest to laptop z 14,1-calowym ekranem z rozdzielczością HD. Jego sercem jest układ Intel x5-Z8350, którego wspiera 4 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to mamy do czynienia ze 128 GB eMMC. Jak widać, nie jest to demon prędkości. Za to świetnie sprawdzi się jako prosty terminal, albo laptop warsztatowo-diagnostyczny. Mowa tu w końcu o laptopie za 495 złotych.