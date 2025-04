Podstawowy MacBook Air w świetnej promocji. Dla wielu będzie to komputer idealny

Mowa tu o MacBooku Air z procesorem Apple M1, 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej . Mowa więc o laptopie z 2020 roku, który okazał się sprzętem iście rewolucyjnym. Jednak to nie jego historia ma znaczenie, a fakt, że to wciąż jeden z najlepszych laptopów w swojej dość wąskiej klasie. Dziś natomiast może być Wasz za jedyne 3049 zł .

MacBook Air M1

Laptop ten może pochwalić się ekranem o wysokiej jakości i rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli. Dodatkowo bardzo jasnym, bo dochodzącym do 400 nitów. Jego procesor pozwala na wydajną pracę z grafiką i przy montażu filmów. Jednocześnie bateria w nim zastosowana daje nam dość mocy, aby pracować na nim przez kilkanaście godzin. A wszystko to przy zaledwie 1,29 kg wagi i całkowicie bezgłośnej pracy, ponieważ laptop ten jest chłodzony pasywnie. I chociaż znajdą się laptopy z Windowsem w tej cenie, które pod pewnymi względami będą porównywalne, a pod wieloma nawet lepsze, to żaden z nich nie ma wszystkich tych cech jednocześnie. A wszystko to za jedyne 3049 zł.