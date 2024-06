Nadchodzą nowe smartfony POCO M6. Mogą być hitem

Marka POCO ujawniła, kiedy zaprezentuje nowe smartfony z serii M6. Te mają charakteryzować się dobrymi parametrami i niską ceną.

Od kilku miesięcy w sprzedaży dostępne są już smartfony POCO M6 5G, POCO M6 Pro oraz POCO M6 Pro 5G, ale już wkrótce seria zostanie wzbogacona o nowy wariant. Mowa o POCO M6 4G. Firma ujawniła, kiedy zostanie on zaprezentowany.

Nowy smartfon POCO M6 4G

Z oficjalnego profilu POCO na Twitterze/X dowiadujemy się, że model POCO M6 4G zadebiutuje 11 czerwca, w trakcie specjalnego wydarzenia online. Premiera ma być światowa, więc jest spora szansa, że telefon trafi także do Polski. Biorąc pod uwagę ceny i parametry, może to być u nas duży hit.

Marka POCO zdradziła, że model M6 4G na premierę ma kosztować 129 dolarów za wersję z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Z kolei wariant z 8 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni na dysku to koszt o zaledwie 20 dolarów wyższy, co oznacza, że zapłacimy za telefon 149 dolarów. To jednak promocyjne ceny na premierę (early bid starting), więc w późniejszym czasie mogą one wzrosnąć.

Unleash Entermainment, all in your hand! 🙌

Introducing the latest creation of POCO M series #POCOM6🎉



Stay tuned for the online launch of #POCOM6 on June 11! pic.twitter.com/rTD4eAjrNC — POCO (@POCOGlobal) June 7, 2024

Smartfon ma być wyposażony między innymi w aparat o rozdzielczości 108 Mpix oraz szybkie ładowanie z mocą 33 W. Prawdopodobnie będzie to model bardzo zbliżony do Redmi 13, co oznaczałoby 6,79-calowy ekran o odświeżaniu 90 Hz, baterię o pojemności 5030 mAh. Do sprzedaży ma trafić w trzech wersjach kolorystycznych — białej, czarnej oraz fioletowej.

