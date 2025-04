Powerbank 20 000 mAh to dla Ciebie wciąż za mało? Ten jest znacznie większy, ma latarkę i kompas

W tym przypadku mamy powerbank, który wręcz krzyczy, że został stworzony do dziczy . Wskazuje na to mocna, wbudowana lampka, oraz kompas . I chociaż szczerze wątpię, że ktoś wyjmie powerbank z plecaka, zwłaszcza tak duży, żeby sprawdzić swoje położenie w przestrzeni, to na pewno jest to dość miły dodatek. Z drugiej strony VEGER Tank Boost (W5001C) , bo o nim mowa, nie należy do tanich powerbanków. Producent wycenił go na 368,58 złotych .

VEGER Tank Boost (W5001C)

Co dostajemy zamian? Potęgę. Powerbank ten oferuje aż 56 Ah pojemności, czy jak kto woli 56 000 mAh. Chociaż producent skromnie opisał to na obudowie jako 50+ Ah. Chociaż najwięcej mówiącym zapisem będzie 207 Wh. Tym samym, powinien on być w stanie naładować niemal cztery razy laptopa z baterią 50 Wh i to już po odliczeniu strat przesyłowych i sprawnościowych. Co więcej, oferuje on aż 130 W mocy na wyjściu, z czego główny port USB-C daje 100 W, a drugi 30 W. Pozostałe porty, tym razem USB-A potrafią zaoferować po 18 W. Warto tu dodać, że trzeci port USB-C został opisany jako tylko do ładowania powerbanka i potrafi przyjąć do 18 W. Jednak ładowanie może się odbywać także za pomocą portu 100 W, z którego ma móc przyjąć do 60 W mocy. A wszystko to za 368,58 zł.