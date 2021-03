MSI potwierdza - płyty główne Z490 z obsługą PCIe 4.0

Firma MSI już oficjalnie potwierdziła, że jej płyty główne z chipsetem Z490 będą obsługiwać PCIe 4.0 zarówno dla kart graficznych, jak i dysków SSD.

Już wcześniej mówiło się, że płyty główne MSI z chipsetem Z490 są przystosowane do obsługi PCI-Express 4.0 i to zarówno w przypadku kart graficznych, jak i szybki dysków SSD M.2 NVMe. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone. Wystarczy w nich zaktualizować BIOS oraz zamontować jeden z nowych dysków Intela 11. generacji, które zadebiutują już 30 marca.

MSI oświadczyło, że wszystkie ich płyty główne z chipsetem Z490 obsługują PCIe 4.0. Firma podała nawet konkretne modele oraz wersję BIOS-a, która będzie wymagana. Lista prezentuje się następująco:

MSI MEG Z490 Godlike (7C70.v17)

MSI MEG Z490 Ace (7C71.v17)

MSI MEG Z490 Unify (7C71.vA7)

MSI MEG Z490I Unify (7C77.v16)

MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi (7C73.v17)

MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi (7C79.v16)

MSI MPG Z490M Gaming Edge WiFi (7C76.v27)

MSI MPG Z490 Gaming Plus (7C75.vA6)

MSI MAG Z490 Tomahawk (7C80.v17)

MSI Z490-A PRO (7C75.v27)

MSI wkrótce udostępni nowe wersje BIOS-ów, które są wymagane do obsługi PCIe 4.0.

Źródło tekstu: KitGuru