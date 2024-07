Seria Intel 800 bez tajemnic. Czy jest na co czekać?

Osoby składające nowy zestaw komputerowy powinny poczekać. Nowe generacje AMD i Intela zapowiadają się bardzo dobrze pod względem funkcjonalności.

Najbliższe miesiące będą bardzo obfite w premiery nowych podzespołów komputerowych. AMD szykuje serie Ryzen 9000, Radeon RX 8000 i Strix Point, NVIDIA zaserwuje nam karty graficzne GeForce RTX 5000, a Intel wypuści procesory Arrow Lake, Lunar Lake oraz pracuje nad kartami ARC Battlemage.

Nowe płyty główne obsługują tylko pamięci RAM DDR5

Fani Niebieskich powinni skupić się zwłaszcza na układach Intel Arrow Lake-S dla komputerów stacjonarnych. Mają one bowiem przynieść spory wzrost wydajności. Wszystko za sprawą nowych architektur (Lion Cove i Skymont), niższego procesu produkcji oraz budowy modułowej.

Oczywiście nowe procesory Intela oznaczają nowe płyty główne. Tym razem przechodzimy na gniazdo LGA 1851 oraz serię chipsetów Intel 800. Na szczęście do sieci wyciekła już dokładna ich specyfikacja i wiemy czego się spodziewać. Na sklepowych półkach pojawią się platformy Intel Z890, W880, Q870, B860 i H810.

Najtańszymi płytami, skierowanymi głównie do komputerów biurowych i tanich zestawów, będą modele z układami Intel H810. Zaliczą one spory upgrade, względem H610, zyskując między innymi podstawowe wsparcie dla PCIe 4.0 i 5.0. Niestety nadal dostępne będą maksymalnie dwa banki dla pamięci RAM DDR5.

Większość osób z pewnością sięgnie po platformy Intel B860, bowiem będą one znacznie lepiej wyposażone. Mowa m.in. o wsparciu USB 3.2 Gen 2x2 (do 20 Gbps), większej liczbie linii PCIe, czterech bankach dla pamięci, obsłudze RAID czy częściowemu OC (tylko RAM).

Dla entuzjastów tradycyjnie zostaną płyty Intel Z890, oferujące do 48 linii PCI Express; do dwóch Thunderbolt 4 i pięciu USB 3.2 Gen 2x2, bogate możliwości podkręcania, do ośmiu SATA III i szereg złączy M.2 PCIe 5.0 x4.

A co z Intel Q870 i W880? To będą propozycje głównie dla firm i do stacji roboczych, wzbogacone o funkcje takie jak Intel vPro, zarządzanie zdalne komputerami i uprawnieniami oraz obsługa pamięci RAM typu EEC.

Premiery pierwszych procesorów Intel Arrow Lake należy się spodziewać w październiku. Wtedy też pojawią się droższe płyty główne Z890. Na tańsze procesory i platformy poczekamy do 2025 roku.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Jaykihn@X, oprac. własne