ASUS B760 i H770. Tak wyglądają nowe płyty główne Tajwańczyków

Szykujesz się do złożenia komputera z procesorem Intel Raptor Lake-S? Czekasz na nowe płyty główne? Świetnie się składa. Poznaliśmy ceny modeli od ASUS-a.

Już na początku stycznia Intel ma zaprezentować nowe procesory, czyli zablokowane i tanie jednostki Intel Raptor Lake-S. Na rynek trafią również nowe płyty główne wyposażone w chipsety Intel B760 oraz Intel H770 od partnerów takich jak ASUS, ASRock, MSI, GIGABYTE, Biostar i inni.

ASUS drastycznie podnosi ceny swoich płyt głównych

Ledwie chwilę temu pisaliśmy o tym, że jeden z europejskich sklepów przed czasem dodał do swojej oferty nowe CPU. Teraz zaś w innym sklepie, dokładniej na platformie Amazon, znaleziono płyty główne ASUS-a.

Wygląda na to, że Tajwańczycy szykują na premierę przynajmniej dziewięć różnych płyt głównych, a większość z nich będzie korzystać z chipsetu Intel B760. Tradycyjnie najwięcej platform to format ATX, ale dwie z tańszych płyt głównych to Micro ATX. Nie zabrakło też jednej dość dobrze wycenionej płyty Mini ITX.

ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi - 336 euro (+33% vs. B660)

- 336 euro (+33% vs. B660) ASUS ROG Strix B760-A Gaming WiFi D4 - 288 euro (+22% vs. B660)

- 288 euro (+22% vs. B660) ASUS ROG Strix B760-G Gaming WiFi D4 - 280 euro (+13% vs. B660)

- 280 euro (+13% vs. B660) ASUS TUF Gaming H770-PRO WiFi - 265 euro (+15% vs. H670)

- 265 euro (+15% vs. H670) ASUS TUF Gaming B760-PLUS WiFi D4 - 258 euro (+26% vs. B660)

- 258 euro (+26% vs. B660) ASUS ROG STRIX B760-I Gaming - 258 euro (+3% vs. B660)

- 258 euro (+3% vs. B660) ASUS Prime B760M-A WiFi D4 - 228 euro (+61% vs. B660)

- 228 euro (+61% vs. B660) ASUS Prime B760-PLUS D4 - 204 euro (+19% vs. B660)

- 204 euro (+19% vs. B660) ASUS Prime B760M-K D4 - 163 euro (+28% vs. B660)

Niestety większość propozycji ASUS-a względem starszych modeli z chipsetem Intel B660 znacznie podrożała, od 3% do aż 61%. Na szczęście procesory Intel Raptor Lake-S nadal korzystają z gniazda LGA 1700, a więc nic nie stoi na przeszkodzie by sięgnąć po starsze i tańsze płyty główne. Pozostaje też uzbroić się w cierpliwość i poczekać na ofertę innych firm. ASUS nigdy nie należał do tanich producentów.

