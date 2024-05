Mocarna płyta główna. Wytrzyma karty graficzne do 58 kg

GIGABYTE znalazło sposób by pochwalić się światu jak będą wyglądać nowe płyty główne dla AMD Granite Ridge. Wszystko pod przykrywką starszego chipsetu.

Producenci z całego świata szykują się do nadciągających targów Computex 2024, które rozpoczną się już 4 czerwca. To właśnie w przyszłym tygodniu na Tajwanie prezentowane będą nowości ze świata nowych technologii. Zwłaszcza, gdy mowa o rynku komputerów stacjonarnych i laptopów.

Tajwańczycy pokazali płytę główną do zadań specjalnych

GIGABYTE rozesłało już do wybranych azjatyckich redakcji płytę główną B650E AORUS PRO X USB4. Mowa o platformie z gniazdem AMD AM5 dla nowych procesorów AMD Granite Ridge. Wiele osób zakłada, że w ten sposób Tajwańczycy obchodzą embargo nałożone przez AMD na nowe płyty AMD X870 i B850.

GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4 jest jedną z nielicznych płyt głównych dla AMD, które oferują obsługą PCI Express 5.0 dla SSD i kart graficznych. Prócz tego jak sama nazwa wskazuje dostajemy też wsparcie dla USB 4.0 czy Wi-Fi 7. Pojawiło się również złącze dla nowego ekranu wyświetlającego parametry PC.

Największą uwagę przykuwa jednak PCIe UD Slot X. Jest to wzmocnione solidnymi metalowymi wstawkami złącze dla kart graficznych, zdolne do utrzymania układów o masie do 58 kilogramów. Tym samym nawet najcięższe i największe modele - również w transporcie - nie uszkodzą Waszej płyty głównej.

GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4 ma zostać zaprezentowana szerszej publiczności już za kilka dni, na targach Computex 2024. Więcej szczegółów poznamy więc lada moment.

