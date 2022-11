Legenda powraca! A czy Ty pamiętasz tego producenta?

Znana i ceniona w Polsce przed laty firma pokazała właśnie swoją najnowszą płytę główną. Tajwańczycy postawili na platformę dla procesorów Intela 13. generacji.

Na rynku podzespołów komputerowych jest od groma różnych firm. Część z nich po prostu ściąga gotowy sprzęt z Chin i tylko dokleja własne logo, inne to prawdziwe molochy obecne w branży od wielu lat. Ich portfolio jest zróżnicowane, a większość produktów to autorskie projekty.

Płyta główna ECS to funkcjonalny sprzęt w starym stylu

Oczywiście jak w każdej branży, tak i tutaj firmy pojawiają się i znikają. Część radzi sobie świetnie, inne gorzej. Starsi czytelnicy Telepolis z pewnością pamiętają ECS i ich płyty główna. Wbrew pozorom firma cały czas działa. Po prostu skupiała się na rynku OEM. Przyszła jednak pora na platformę dla segmentu konsumenckiego.

ECS LEET Z790H7-A to płyta główna w formacie ATX przygotowana z myślą o procesorach Intel Alder Lake oraz Raptor Lake. Mamy tutaj do czynienia z 18-fazową sekcją zasilania wyposażoną w porządny radiator. Prócz tego czarny laminat gości cztery banki dla pamięci RAM DDR5 o maksymalnym taktowaniu do 6200 MHz.

Użytkownik ma do dyspozycji po jednym złączu PCI Express 5.0 x16, PCI Express 4.0 x16 oraz PCI Express 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano sześć portów SATA III oraz cztery miejsca M.2 2280.

Panel I/O gości przycisk Clear CMOS, po jednym HDMI i DisplayPort, cztery USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, trzy USB 3.2 Gen 2 typu A i jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C oraz sześć złączy audio.

Na kodek dźwiękowy Tajwańczycy wybrali uznany układ Realtek ALC1220, a kontroler sieciowy to bliżej nieokreślone rozwiązanie 2,5-gigabitowe. Wisienką na torcie są fizyczne przyciski na laminacie oraz ekran POST.

Sugerowana cena ECS LEET Z790H7-A jest nieznana. Trudno nawet powiedzieć czy płyta trafi do Polski. Cieszy jednak powrót tego producenta, zwłaszcza, że design wydaje się prosty, ale funkcjonalny.

