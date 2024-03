PlayStation 5 Pro nie ma sensu? Tak twierdzą twórcy gier

Zdaniem deweloperów PlayStation 5 Pro nie ma sensu, bo wciąż nie wykorzystali możliwości podstawowego modelu.

Za kilka miesięcy do sprzedaży prawdopodobnie trafi PlayStation 5 Pro, czyli usprawniona wersja podstawowego modelu PS5. Ta ma być dużo wydajniejsza, a poza tym otrzyma kilka usprawnień, jak chociażby technikę skalowania obrazu o nazwie PlayStation Spectral Super Resolution. Jednak zdaniem deweloperów urządzenie nie ma sensu.

PlayStation 5 Pro nie ma sensu?

Takie zdanie wyraził Christopher Dring z redakcji GamesIndustry.biz. W trakcie GDC 2024 rozmawiał on z kilkoma deweloperami gier i część z nich jest zdania, że PlayStation 5 Pro nie ma sensu. Dlaczego? Ponieważ wciąż nie wykorzystują pełni możliwości podstawowego modelu. Poza tym są przekonani, że obecna generacja tak naprawdę jeszcze się nie zaczęła, więc takie usprawnienie w tym momencie mija się z celem.

Opinia deweloperów wydaje się co najmniej dziwna, biorąc pod uwagę, jak wiele gier na obecną generację konsol ma problem z osiągnięciem płynności 60 klatek na sekundę i to nawet w trybie wydajności. Poza tym PS5 Pro ma zaoferować dużo lepszą wydajność w Ray Tracingu, a do tego wspominaną technikę skalowania obrazu, docelowo nawet do rozdzielczości 8K.

