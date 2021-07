Niech żyje upcycling! Śmieci po PlayStation 5 trafią do sklepów

Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Podstawowa zasada ekologii wkrótce dotknie także linii produkcyjnych konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. AMD odrzuconych chipów nie wyrzuci, lecz sprzeda jako nowy produkt.

Uzysk podczas produkcji układów krzemowych nigdy nie jest 100-procentowy. Zależnie od technologii i jakości fabryki, wynosi od 50 do 95 proc. Reszta to chipy z defektami; częściowo lub całkowicie niesprawne.

Oczywiście producenci nie mogą sobie pozwolić na to, by wyrzucać cenny kruszec do kosza. Działają więc w modelu schodkowym, przez co należy rozumieć, że jeśli dany chip nie spełnia normy wymaganej dla produktu docelowego, to i tak, nieco pocięty, może napędzić produkt niższej klasy. Ten proceder widać zwłaszcza na rynku kart graficznych.

Weźmy za przykład układ Nvidia GA107, który w pełnej wersji ma 3072 jednostek CUDA, ale w mobilnym RTX-ie 3050 oferuje ich tylko 2048. Zamiast odrzut wyrzucać jak śmieć, producent w dalszym ciągu może go sprzedać. Taniej niż docelowo, ale jednak.

Zobacz: Pajacyki: Kradli prąd, by zasilić 3,8 tys. PlayStation 4

Pytanie: co w przypadku, gdy mówimy o chipie unikatowym, takim jak chociażby w przypadku konsol PlayStation 5 czy Xbox Series X|S? Każde z tych urządzeń korzysta ze specyficznego projektu układu, ściśle powiązanego z dostępnym oprogramowaniem, więc rozwiązanie polegające na cięciu struktury odpada. Chyba że ktoś stworzy w tym celu zupełnie nowy produkt...

Panie i panowie, oto AMD Desktop Kit 4700S

Odpowiedzialna za dostawy chipów do współczesnych konsol firma AMD potwierdziła, że wkrótce na rynek trafi około 80 modeli komputerów opartych na tzw. zestawie desktopowym 4700S, raportuje serwis Tom's Hardware. Start pierwszych dostaw już 24 czerwca.

AMD Desktop Kit 4700S, jak brzmi nazwa tego cacuszka w oryginale, jest de facto układem znanym z PlayStation 5, tyle że z niesprawną kartą graficzną. Producent montuje go na płycie głównej formatu Mini-ITX, obok 8 lub 16 GB pamięci GDDR6 i kilku podstawowych złączy, z PCI Express na czele. Ostatecznie chce oferować zaś jako bazę do budowy stosunkowo niedrogiego peceta.

Z punktu widzenia entuzjasty PC, konsolowe procesory Zen 2 nie są pełnoprawne: wycięto z nich chociażby połowę FPU. Niemniej dalej mamy tu osiem nowoczesnych rdzeni w procesie litograficznym klasy 7 nm, co powinno zapewnić więcej niż satysfakcjonującą wydajność do codziennej pracy i rozrywki.

A pamiętajmy, że sprzedaż częściowo niesprawnych chipów, zamiast ich wyrzucania, obniża koszty po stronie producenta. No i zwolennicy less waste też mogą przyklasnąć.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash (Kerde Severin), TMall

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne