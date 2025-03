Chcesz kupić Galaxy S25+? Zerknij na promocję w Play

Sprzęt

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nowego smartfonu z serii Samsung Galaxy S25, to teraz jest najlepszy moment, by podjąć decyzję. Do 2 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) trwa promocja w Play, w ramach której możesz zdobyć większy i bardziej zaawansowany model Galaxy S25+ w cenie standardowego Galaxy S25. To oznacza nawet 700 zł oszczędności. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych – obejmuje nowych użytkowników, osoby przenoszące numer, a także stałych abonentów.