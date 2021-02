Philips PicoPix Max One: flagowy projektor w trochę prostszej i znacznie tańszej wersji

Na polskim rynku zadebiutował Philips PicoPix Max One, czyli nowa odsłona znanego już dobrze flagowego modelu PicoPix Max. Urządzenie zostało nieco okrojone funkcjonalnie, ale za to wciąż może stanowić ciekawy wybór dla tych użytkowników, którzy chcą oglądać filmy głównie z laptopa.

Pierwsza różnica względem wersji Max, jaką dostrzegamy w modelu One, to matowa faktura materiału, z jakiego wykonano obudowę projektora. Dzięki temu zabiegowi urządzenie pewniej leży w dłoni w trakcie przenoszenia z pomieszczenia do pomieszczenia. Projektor Max One jest też nieco lżejszy – waży około 850 g.

Nabywca projektora Philips PicoPix Max One otrzymuje podobny zakres funkcji co użytkownik modelu Max, a więc technologię wyświetlania DLP (deklarowany czas pracy lampy LED to 30 tys. godzin), rozdzielczość Full HD, kontrast 10 000:1, przekątną wyświetlanego obrazu do 120 cali, akumulator pozwalający na około 3 godzin odtwarzania oraz dwa wbudowane czterowatowe głośniki. W obu modelach korekta ostrości obrazu następuje automatycznie, a jego proporcje to 16:9.

Zobacz: BenQ X1300i: projektor 4LED do gier i rozrywki z Android TV

Jakie są różnice? Wersję Max One pozbawiono bezprzewodowych modułów łączności, takich jak Wi-Fi i Bluetooth. Producent wyszedł z założenia, że model ten dzięki wbudowanemu złączu USB C i trybowi Mac / Windows Ready, będzie chętnie wybierany przez użytkowników laptopów i innych urządzeń obsługujących ten standard przewodowej komunikacji. Projektor można także podłączyć przez HDMI oraz odtwarzać na nim treści z karty microSD.

Różnice widać też w cenie, gdyż za wersję One zapłacimy aż o 1800 zł mniej. Sugerowana przez producenta cena modelu Max One to około 2499 zł. Oba modele dostępne są w oficjalnej dystrybucji firmy KONTEL i można je kupić w sieciach sklepów z elektroniką oraz w internecie.

Zobacz: Philips PicoPix Max - multimedialny projektor do zastosowań rozrywkowych oraz biznesowych

Zobacz: Test projektora z Androidem Philips PicoPix PPX4935

