BenQ X1300i: projektor 4LED do gier i rozrywki z Android TV

BenQ wprowadził na polski rynek pierwszy na świecie projektor z czterodiodowym (RGBB) źródłem światła o jasności 3000 ANSI lumenów, przeznaczony dla graczy i miłośników domowej rozrywki.

BenQ X1300i ma natywną rozdzielczość FullHD 1080p (1920 x 1080 pikseli), ale prawidłowo wyświetla obrazy formatu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 2160pi z obsługą HDR (HDR10 i HLG). Obiektyw z 1,2x zoomem optycznym pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz o przekątnej w zakresie 30-300 cali (0,8-7,62m) z 98% pokryciem palety kolorów Rec. 709. Nad wszystkim czuwa Android TV, dający łatwy i szybki, bezprzewodowy dostęp do filmów, seriali TV, koncertów, sportu i innych treści, zgromadzonych w sklepie Google Play oraz na platformach VOD.

Projektor oferuje automatyczną korekcja zniekształceń trapezowych w pionie i ręczną w poziomie (±30°), co bardzo upraszcza szybką instalację projektora w niemal każdych warunkach, na przykład na organizowanej ad hoc imprezie towarzyskiej.

3000 ANSI lumenów, 30 tys. godzin pracy i autokalibracja

4LED to źródło światła składające się z czterech diod (RGBB). Dodanie drugiej diody niebieskiej (B) umożliwiło zwiększenie jasności obrazu bez zauważalnego zwiększenia ilości wydzielanego ciepła, mającej wpływ na żywotność projektora. Funkcja automatycznej kolorów zapewnia stabilność kolorystyki obrazu przez cały okres eksploatacji, eliminując pojawianie się, zwykle zielono-niebieskiej, tonacji obrazu.

BenQ GameMaestro

GameMaestro to rozwiązanie firmy BenQ, optymalizujące ustawienia parametrów obrazu i dźwięku tak, by zapewnić jak najpełniejsze wrażenia w trzech kategoriach gier: RPG, FPS i SPG (Sports Game). W grach RPG (Role-playing Games) oznacza to wierne odwzorowanie bogactwa kolorów i przestrzeni dźwiękowej oraz atmosfery wykreowanego świata. W grach FPS (First Person Shooting) najistotniejsze jest precyzyjne, błyskawiczne rozpoznanie wroga – zdemaskowanie kamuflażu w najciemniejszych partiach sceny, wizualnie i akustycznie. Tryb SPG (Sport Game) to realistyczne kolorystyczne odwzorowanie scenerii stadionu czy hali sportowej z ich dźwiękową atmosferą i dramaturgią.

8,3 milisekundowy input lag i 120Hz odświeżanie

X1300i ma niewielkie, zaledwie 8,3 milisekundowe opóźnienia reakcji (input lag), co w połączeniu z 120 Hz odświeżaniem zapewnia płynną rozgrywkę i pozwala na pełną interakcję w czasie rzeczywistym. Ma to ogromne znaczenie w przypadku szybkich gier sportowych czy strzelanek, w których szybkość reakcji decyduje o zwycięstwie.

Zdefiniowane Tryby: Gra, Sport, Kino, Salon, Jasny

Zdefiniowane tryby ustawień umożliwiają szybką zmianę parametrów wyświetlanych obrazów i dostosowanie ich do rodzaju i natężenia oświetlenia otoczenia oraz wyświetlanych treści np. uzyskanie naturalnych odcieni skóry zawodników i żywej zieleni murawy stadionu czy boiska. Tryb Gra pozwala lepiej dostrzegać szczegóły w cieniach i ciemnych partiach obrazu, co ma ogromny wpływ na skuteczność rozpoznawania przeciwnika i podejmowanie szybkich decyzji prowadzących do zwycięstwa.

Komorowe głośniki treVolo 2x5W i Bongiovi DPS

Bongiovi DPS (Digital Power Station) wykorzystuje opatentowany algorytm ze 120 punktami kalibracji do optymalizacji sygnału audio w czasie rzeczywistym oraz funkcją Dynamic Stereo Enhancement do generowania reaktywnego dźwięku przestrzennego dla różnych potrzeb. W połączeniu z dwoma głośnikami treVolo 5 W z komorą rezonansową X1300i tchnie nową jakość i pozwoli całkowicie zatopić się w magicznym świecie gier czy innej multimedialnej rozrywki.

LumiExpert

LumiExpert to z kolei funkcja umożliwiająca automatyczną korektę jasności obrazu zależnie od natężenia oświetlenia otoczenia, co pozwala się bardziej skupić na śledzeniu akcji na ekranie i znakomicie zwiększa komfort gry czy oglądania wydarzeń sportowych.

Dostępność i cena

BenQ X1300i jest już dostępny w Polsce w sugerowanej przez producenta cenie detalicznej 5859 zł. W cenie otrzymujemy 24-miesięczną gwarancję i naprawy w systemie door-to-door.

Źródło tekstu: BenQ