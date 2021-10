Philips prezentuje nowe monitory pod konsole Xbox Series X/S

Marka Philips zaprezentowała dwa nowe monitory dla graczy - 279M1RV oraz 329M1RV. Oba mają certyfikat Designed for Xbox, co oznacza, że nadają się do konsol nowej generacji.

Philips 279M1RV oraz 329M1RV to dwa nowe monitory z gamingowej serii Momentum. Oba wyposażone są w 10-bitowe matryce o rozdzielczości 4K Ultra HD i z odświeżaniem 144 Hz. Są to też produkty z certyfikatem Designed for Xbox, co oznacza, że będą dobrze współpracować z konsolami nowej generacji — Xbox Series X/S, a dzięki temu także PlayStation 5.

Philips Momentum 279M1RV i 329M1RV

Philips 279M1RV oraz 329M1RV to kolejne monitory z serii Momentum, które trafiły do portfolio producenta. Pierwszym modelem jest 559M1RYV, który mieliśmy nawet okazję testować na łamach Telepolis.pl. Oba modele wyposażone są w złącza HDMI 2.1, które pozwalają na przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K Ultra HD z płynnością 120 Hz. Oprócz tego nie brakuje też obsługi HDR czy też techniki Variable Refresh Rate.

Model Philips 279M1RV ma 27-calową matrycę nano IPS. Producent deklaruje, że w 98 procentach pokrywa paletę barw DCI-P3. Poza tym ma certyfikat DisplayHDR 600 oraz obsługuje NVIDIA G-Sync. Z kolei Philips Philips 329M1RV to model 32-calowy z matrycą IPS, certyfikatem DisplayHDR 400 oraz obsługą AMD FreeSync Premium. Oba mają też Ambiglow, DTS Sound oraz złącza USB-C. Ceny to kolejno 4595 oraz 5055 zł, więc zdecydowanie nie jest tanio.

