Afera z drukarką. Sprawa wylądowała w sądzie

Firma Canon ma poważny problem. Właśnie została pozwana na ponad 5 mln dolarów za to, że jej urządzenia wielofunkcyjne nie skanują przy niskich poziomach tuszu.

Mężczyzna w Stanach Zjednoczonych złożył pozew sądowy przeciwko firmie Canon. Mieszkaniec Nowego Jorku, a konkretnie okręgu Queens, domaga się ponad 5 mln dolarów zadośćuczynienia. Czym tak zalazła mu za skórę firma, która produkuje między innymi drukarki i urządzenia wielofunkcyjne? W całej sprawie chodzi o to, że zakupione przez niego urządzenie nie skanuje dokumentów, gdy nie jest uzupełniony poziom tuszu w drukarce.

Nie ma tuszu, nie ma skanowania

Mężczyzna, który pozwał firmę Canon, nie jest zadowolony z zakupionego urządzenia Canon PIXMA MG2522. W jego ocenie ogromnym problemem sprzętu jest fakt, że bez uzupełnionych tuszy nie da się skanować dokumentów. Trudno z jego stwierdzeniem się nie zgodzić. W końcu skaner w żaden sposób nie wykorzystuje atramentu, o ile nie dochodzi do kopiowania, czyli de facto też drukowania.

Powód nie kupiłby urządzenia lub nie zapłaciłby za nie tak dużo, gdyby wiedział, że będzie musiał utrzymywać poziom atramentu w urządzeniu w celu skanowania dokumentów.

- czytamy w pozwie.

O ile sprawa wydaje się jak najbardziej słuszna, bo takie ograniczenie w urządzeniach wielofunkcyjnych jest absurdalne i nastawione na zarobek, to wątpliwości może budzić kwota, jakiej domaga się mężczyzna. W pozwie zażądał on kwoty ponad 5 mln dolarów. Ta ma być jednak rozdzielona między około 100 osób, bowiem tyle niezadowolony użytkownik Canona znalazł skarg na niemożliwość skanowania bez tuszu, między innymi na oficjalnym forum firmy. Firma Canon nie skomentowała samego pozwu. Natomiast rzecznik prasowy stwierdził, że nie da się obejść ograniczenia w skanowaniu. Cóż, śmiem w to wątpić, ale to już ustali sąd.

