Philips 243B9H – nowy monito do biura z USB-C i kamerą Windows Hello

Firma MMD zaprezentowała nowy monitor do biura marki Philips, model 243B9H. Urządzenie ma 24-calowy panel IPS LCD, dokowanie USB-C z technologią Power Delivery oraz chowaną kamerę ze wsparciem Windows Hello.

Stacja dokująca USB-C

Porty USB-C oraz USB-A pozwolą na połączenie się z każdym komputerem. Za pomocą jednego przewodu prześlemy dane z wbudowanego koncentratora USB czy wideo z wbudowanej kamery. W przypadku złącza USB-C będą to również dźwięk, obraz (przy pomocy DisplayPort Alternate Mode) i zasilanie Power Delivery do 65 W.

Chowana w urządzeniu kamera Windows Hello zadba o prywatność i pozwoli logować się do systemu Windows za pomocą rozpoznawania twarzy. Dźwięk zapewnią dwa wbudowane głośniki.

Ekran IPS

Matryca o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 75 Hz cechuje się szerokimi kątami widzenia (178/178 stopni) oraz dobrym odwzorowaniem kolorów. Jej pokrycie palety sRGB jest na poziomie 104%. Dodatkowo technologia SmartContrast automatycznie dopasowuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści.

Uniwersalne wzornictwo i wygoda użytkowania

Minimalistyczne, stonowane wzornictwo monitora sprawdzi się zarówno we wnętrzach biurowych, jak i domowych. Stylowe, smukłe z trzech stron ramki wyglądają nowocześnie i pozwolą pracować wygodniej z konfiguracjami wielomonitorowymi. Uchwyt na kable na stopce SmartErgoBase pomoże natomiast zachować porządek i estetyczny wygląd stanowiska. Regulowane pochylenie, obrót i wysokość ekranu pozwolą zaś zająć ergonomiczną pozycję przy biurku. Funkcja pivot pozwoli na obrócenie ekranu do pionu, dzięki temu na ekranie zmieścimy więcej treści np. dokumentów pakietu biurowego. Z kolei technologia EasyRead dostosuje parametry obrazu tak, by wrażenia przy pracy z dokumentami bliższe zbliżone do papierowych odpowiedników.

Troska o środowisko

Rozwiązanie PowerSensor wykrywa obecność użytkownika przed ekranem. Gdy odejdziemy od monitora automatycznie obniża się jasność podświetlenia, by zredukować ilość zużywanej energii elektrycznej. Funkcja LightSensor dopasowuje natomiast jasność ekranu do warunków świetlnych panujących w pomieszczeniu. Ponadto, jak każde urządzenie z serii monitorów Philips B, 243B1JH otrzymał certyfikaty: EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge i EoHS.

Produkt został wykonany w 85% z plastików pochodzących z recyklingu. Natomiast opakowanie jest w pełni z materiałów użytych ponownie.

Dostępność i cena

Monitor Philips 243B9H jest już dostępny w sprzedaży w cenie 1256 zł.

Specyfikacja techniczna

Model 243B9H Typ matrycy IPS Podświetlenie matrycy WLED Przekątna matrycy 23,8” (60,5 cm) Format ekranu 16:9 Rozdzielczość 1920 x 1080 px Częstotliwość odświeżania 75 Hz Czas reakcji matrycy (MPRT) 4 ms Kontrast statyczny 1000:1 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Typowa jasność podświetlenia 250 cd/m² Kąty widzenia 178° w poziomie i w pionie Pokrycie sRGB 104% Złącza wideo 1x HDMI 1x DisplayPort 1x USB-C (DisplayPort Alternate Mode) Dodatkowe funkcje Adaptive sync, Flicker Free, LowBlue Mode, HUB USB, Power Delivery do 65 W, chowana kamera Windows Hello, Pivot, stacja dokująca USB-C Głośniki 2 x 2 W Regulacja wysokości W zakresie 150 mm Pochylenie podstawy Od -5 do +30 stopni Obrót podstawy Od -175 do +175 stopni



