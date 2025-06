Oto pierwsza karta Ultra Ethernet. Transfery zwalają z nóg

Ultra Ethernet

I chociaż robi to oszałamiające wrażenie, to jest to dopiero pierwszy przedstawiciel kart działających w standardzie Ultra Ethernet. Ten obejmuje ultraszybkie karty sieciowe i ma być stale rozwijany. Nie znajdzie on jednak zbyt szybko zastosowania u użytkowników domowych, a i nawet jeśli z czasem trafi do typowych centrów danych, to tylko przy okazji. Oczywiście sama prędkość to nie wszystko. Karty w tym standardzie obsługują także inteligentne dzielenie strumieni danych, dynamiczne omijanie przeciążonych tras, oraz błyskawiczne failovery. Czyli wszystko to, co jest niezbędne, by utrzymać stałą przepustowość między tysiącami GPU i NPU.