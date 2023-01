Nowy rekord świata dla pamięci RAM DDR5. Wynik robi wrażenie

W modułach RAM DDR5 drzemie jeszcze spory potencjał. Najlepszym tego przykładem jest nowy rekord świata w OC, gdzie osiągnięto aż 11 135 MT/s.

Standard pamięci RAM DDR5 jest nadal względnie nowy. Wkroczył on pod domowe strzechy zaledwie pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych. Tym samym nowe moduły cały czas się rozwijają, z miesiąca na miesiąc oferując lepsze parametry.

Rekord w podkręcaniu osiągnięto na modułach GIGABYTE

Pamięci DDR5 według specyfikacji JEDEC zaczynają się od 4800 MT/s i CL 40. Wybrani producenci oferują jednak już modele, które po wyjęciu z pudełka mogą pochwalić się 8000 MT/s. Oczywiście to nadal nie jest kres możliwości tego standardu, a wybrane egzemplarze maja dużo większy potencjał OC.

Znany tajwański overclocker o pseudonimie HICOOKIE zdobył nowy rekord świata dla pamięci RAM DDR5. Jak możemy sprawdzić we wpisie w bazie HWBOT udało mu się osiągnąć efektywne taktowanie na poziomie 11 135 MHz. Osiągnięto to na modułach firmy GIGABYTE i przy opóźnieniach rzędu CL 64-127-127-127 i T2.

Platforma testowa składała się z procesora Intel Core i9-13900KS chłodzonego ciekłym azotem oraz płyty głównej GIGABYTE Z790 AORUS Taychon. Moduły RAM chłodzone były tradycyjnie, powietrzem.

Oczywiście taki wynik nijak ma się do codziennej pracy czy grania, to typowe bicie rekordu i walka o pierwsze miejsce. Tak czy siak osiągnięcie robi wrażenie i pokazuje jakie moduły RAM DDR5 trafią w przyszłości na sklepowe półki. W końcu modele 10 000 MT/s zapowiadała już oficjalnie m. in. firma G.SKILL.

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ma być tanią i energooszczędną kartą

Zobacz: Corsair prezentuje gamingowe fotele z szerokim oparciem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HWBot, HICOOKIE, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne