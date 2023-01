Corsair prezentuje gamingowe fotele z szerokim oparciem

Jesteś fanem gamingowej stylistyki? Szukasz nowego fotela? W takim razie Corsair ma coś dla Ciebie! Nowy model ma być najtańszą pozycją w ofercie tego producenta.

W ostatnich latach sporo firm weszło w fotele gamingowe, które charakteryzują się oryginalną stylistyką zaczerpniętą ze sportowych aut oraz możliwością szerokiej regulacji oparcia i podłokietników. Gracze momentalnie pokochali te rozwiązania, a co i rusz na rynek trafiają kolejne siedziska.

Fotele Corsair TC100 Relaxed wyceniono na 1049 złotych

Firma Corsair poinformowała w ostatnich dniach o rozszerzeniu swojego portfolio. Tym razem mowa o fotelach gamingowych z szerszym siedziskiem. Co więcej ma być to jeden z tańszy modeli w ofercie tego producenta.

Corsair TC100 Relaxed to fotele dla graczy o wysokości do 188 centymetrów i masie do 120 kilogramów. Do wyboru będą dwie wersje - z obiciem tekstylnym oraz z ekoskóry. Wysokość oparcia to 81 centymetrów, a szerokość to 59,5 centymetrów. Siedzisko zaś ma 54 centymetry szerokości i 38 centymetrów głębokości.

Podłokietniki to rozwiązanie typu 2D, a więc oferujące regulację lewo-prawo oraz góra-dół. Podnośnik pneumatyczy fotela pozwala na regulację wysokości o 10 centymetrów, zaś oparcie odchyla się zakresie od 90° do 160°. Rama siedziska wykonana jest ze stali, zaś podstawa z nylonu.

Corsair TC100 Relaxed mają kosztować w Polsce około 1049 złotych i będą jednymi z tańszych siedzisk w ofercie Amerykanów. W zestawie otrzymujemy poduszkę lędźwiową oraz zagłówkową.

