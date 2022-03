Europejski gigant wchodzi na rynek pamięci RAM

Kolejny z dużych producentów postanawia zacząć sprzedawać pamięci RAM. Tym razem mowa o znanej, europejskiej firmie, która będzie oferować moduły DDR4 i DDR5 do laptopów i komputerów stacjonarnych.

Zestawy komputerowe składają się z wielu różnych elementów. Z części z nich można teoretycznie zrezygnować, bez innych PC nawet się nie uruchomi. Do drugiej z grup zaliczają się właśnie pamięci RAM. Nic więc dziwnego, że na rynku dostępne są moduły od wielu różnych producentów.

Philips zaoferuje zarówno pamięci DDR4, jak i DDR5

Tak duża konkurencja zmusza firmy do walki. Wybrane podmioty próbują zyskać sobie uznanie konsumentów topową specyfikacją, oryginalnym wyglądem lub niską ceną. Co jakiś czas na rynku pojawia się zaś nowy gracz. Tym razem plotka niesie, że będzie to firma z Europy. I to nie byle jaka, bo znany gigant technologiczny.

W Chińskiej części internetu pojawiły się doniesienia, zgodnie z którymi Philips ma lada moment wejść na rynek modułów RAM. Ma to podobno zostać ogłoszone oficjalnie już niedługo, prawdopodobnie przyszłym tygodniu. Potwierdzać to mają zdjęcia, czy raczej mockupy modułów RAM oraz ich opakowań z logiem firmy.

Philips ma oferować zarówno moduły RAM w standardzie DDR4, jak i DDR5. Pod względem specyfikacji mowa o wytycznych JEDEC, a więc niczym spektakularnym. Dla DDR4 to 2666 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 19 i napięciu 1,2 V, zaś dla DDR5 to 4800 MHz przy CL 40 i 1,1 V. Podobnie swoją karierę zaczynał Lexar, który jednak z czasem zaczął oferować również wydajniejsze pamięci dla entuzjastów.

Co to oznacza dla nas, zwykłych śmiertelników? Cóż, nie należy spodziewać się wybitnych obniżek cen. Marże na rynku modułów RAM są niewielkie. Co więcej pamięci DDR5 są nadal trudno dostępne i nie łatwo to będzie w najbliższym czasie zmienić ze względu na sytuację na rynku półprzewodników i pandemię COVID-19. Tak czy siak zawsze warto mieć większy wybór w sklepach.

