Specyfikacja HBM4 już gotowa. Czeka nas spory postęp

Transfery do 2 TB/s i pojemność do 64 GB

HBM4 kontynuuje koncepcję pionowo układanych warstw, ale wprowadza liczne ulepszenia względem HBM3. Mowa o transferach do 8 GB/s za sprawą 2048-bitowego interfejsu, co daje nam do 2 TB/s per układ. Dodatkowo liczba kanałów w stosie wzrosła z 16 do 32, a każdy z nich zawiera dwa pseudo‑kanały, poprawiając operacje równoległe i dostęp do danych.