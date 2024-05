Pajacyki, czyli pasta termoprzewodząca ze sztuczną inteligencją

Do sieci trafiły informacje na temat nowej pasty termoprzewodzącej marki Cooler Master wyposażonej w funkcje AI. Społeczność wybuchła śmiechem. Czyżbyśmy mieli kolejny przypadek tzw. AI Washingu, czyli nieuzasadnionego reklamowania się producentów technologią AI, tak jak miało to miejsce z ekologiczną falą marketingową i tzw. greenwashingiem?

AI Washing to nowa moda. Stare funkcje teraz są nagle inteligentne

Dziennikarze technologiczni od roku dostają białej gorączki. Funkcje znane od dekad nagle zaczynają być nazywane przez producentów funkcjami AI, bez jakiegokolwiek uzasadnienia i sensu. Przykładów jest całe multum — każdy chce się ogrzać w ciepełku trendującej w sztucznej inteligencji. A potem jak się zapyta producenta "to, co właściwie macie takiego AI w tym telefonie", to odpowiada, że obsługę baterii. Ech...

I gdy już wydawało się, że widzieliśmy wszystko, pojawiła się ona. Pasta termoprzewodząca AI renomowanej firmy Cooler Master - Cryofuze 5. Jeśli nie jesteś biegły w składaniu komputerów, już tłumaczę — to, zgodnie z nazwą, taka papka, którą smaruje się procesor czy kości pamięci, aby skuteczniej oddawały ciepło do radiatora.

Sieć neuronowa w szarej mazi

No szok, takiej technologii jeszcze nie mieliśmy. Po co nam procesory z NPU, po co potężne RTX-y, skoro sztuczna inteligencja znajduje się już w tej bezkształtnej mazi — drwili internauci. Aż dziwne, że Cooler Master nie zrobił jakiejś globalnej konferencji, by zaprezentować swoją nowość.

Nie obyło się jednak bez oficjalnego oświadczenia firmy Cooler Master. Dowiadujemy się z niego, że to chińska wersja strony słabo się tłumaczy na język angielski. Upchanie za wszelką cenę AI w szyk zdań zaowocowało błędnymi tłumaczeniami w czołowych serwisach poświęconych tematyce hardware PC, z Tom's Hardware na czele.

To o co właściwie chodziło temu Cooler Masterowi? Zdaniem firmy, Cryofuze 5 to doskonała pasta do chłodzenia chipów AI. Rewolucji więc nie ma, pasta jak pasta, sprawa wyjaśniona, tylko ten AI Washingowy niesmak pozostał.

