Oukitel WP300 – modułowy pancerniak wchodzi do sprzedaży

Oukitel WP300 to najnowszy pancerny smartfon, który właśnie trafił do przedsprzedaży na Kickstarterze . Urządzenie już wcześniej miało swoją premierę na targach CES 2025 , ale dotąd nie było dostępne w sprzedaży. Teraz już można je rezerwować, a wysyłka będzie realizowana od 19 czerwca. Cena na start jest dość atrakcyjna – to około 1500 zł.

Spośród setek innych pancerniaków Oukitel WP300 wyróżnia się modułową konstrukcją. Z tyłu obudowy znajduje się komora, w której montowane są różne elementy. Umieszczony tam standardowo zegarek można wyciągnąć i przyczepić do paska, by nosić go jako smartwatch. Ten sam element może służyć jako pojedyncza słuchawka Bluetooth, do prowadzenia rozmów telefonicznych. Jest też jeszcze jeden element – moduł lampy campingowej, który można zamontować w telefonie, nosić na nadgarstku jak zegarek lub też jako latarkę czołówkę. Całość jest brawurowa i choć do głowy przychodzą pytania o rzeczywistą funkcjonalność wymiennych modułów i całej konstrukcji, już są pierwsi zainteresowani kupnem.