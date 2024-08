Oto poduszka dla prawdziwego gracza. Koniec zmęczonych rąk

Mechanism zaprezentował poduszkę dla graczy o nazwie Gaming Pillow, czyli po prostu poduszka do gier. To doskonały kompan do grania w łóżku czy na fotelu.

Konsole przenośne, tablety, czytniki książek czy duże smartfony — ten gadżet dogada się z nimi

Długie granie na konsolach przenośnych typu Steam Deck czy Nintendo Switch dosyć szybko odciska z pozoru niewielką masę tych urządzeń na naszych dłoniach. Już po chwili może zacząć robić się nam niewygodnie. Z kolei różnego rodzaju podpory mogą niestety ograniczać działanie systemów chłodzenia. Na każdą potrzebę przychodzi jednak rozwiązanie i Gaming Pillow potrafi skutecznie rozprawić się z problemami wielu graczy.

Poducha waży 750 gramów i ma średnicę około 30 centymetrów. Jej dół wykończony jest czarną lycrą z wypełnieniem granulatem EPS. Z kolei górną część pokryto ekoskórą. Znajdują się tutaj dwa uchwyty Mechanism — jeden z wysięgnikiem dla konsoli / tabletu, drugi zamontowany na płasko może służyć do umieszczenia tutaj telefonu czy powerbanku. Podczas składania zamówienia klienci mogą wybrać jeden gratisowy uchwyt odpowiedni do ich urządzenia, a cena całego zestawu to 232 zł.

Niestety, jak zaznacza Mechanism, choć wysyłka jest dostępna globalnie, to w przypadku niektórych destynacji jej koszty mogą być zaporowo wysokie. I tak właśnie jest w przypadku Polski, bo do 232 zł kreator zamówienia dolicza aż 242 zł kosztów wysyłki. Szkoda.

